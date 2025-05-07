“Этого не должно было произойти. По сути, это поражение случилось из-за судейских решений, которые были против нас. Но это должно сделать нас сильнее, чтобы у нас был необходимый настрой для победы в Ла Лиге. У нас есть команда для настоящего и будущего, и я уверен, что если мы продолжим усердно работать, наши мечты осуществятся, и в следующем сезоне мы вернемся в Лигу чемпионов и поборемся за трофей.

"Заявления Флика нелепы и смехотворны": арбитр матча Интер – Барселона ответил на критику

Матч с Реалом в Ла Лиге – решающий. Все мы, кулес, должны заполнить Монжуик, чтобы игроки почувствовали нашу поддержку. Команда нуждается в этой поддержке больше, чем когда-либо. Я призываю всех болельщиков Барселоны выиграть матч против Реала в воскресенье, что является ключом к победе в Ла Лиге", – цитирует Лапорту Marca.

Интер прорвался в финал Лиги чемпионов, одолев Барселону в легендарной битве с семью голами