"Если обращать внимание на результат, то можно сказать, что мы не вышли из автобуса. Конечно, матчу предшествовали определенные нагрузки. Первая игра дает нам возможность сделать выводы и продолжать выполнять тот объем работы, который мы запланировали до первого тура УПЛ. Товарищеские матчи тоже важны, но не нужно портить себе настроение, сегодня мы проиграли хорошему сопернику.

Ворскла разгромила СК Днепр-1 в спарринге – неудачный дебют Русина и потеря капитана днепрян

Логинов? Со скамьи я видел кровь. Посмотрим, что с ним и что можно сделать, чтобы уже с понедельника он вернулся к тренировкам. Противостояние с Ворсклой в рамках чемпионата? Впереди много времени, нагрузок, тренировок. Понятно, что Ворскла сконцентрирована на еврокубках и отнеслась к этому матчу очень серьезно. Сегодня они показали больше и справедливо победили", – приводит слова Йовичевича официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, что СК Днепр-1 был разбит Ворсклой в рамках контрольного поединка (0:3). Днепряне потеряли капитана Сергея Логинова, а также в составе команды дебютировал Назарий Русин.

Стати новим Тьягу Сілвою – Марлон пішов із Барселони, прислухався до Балотеллі й вирішить головну проблему Шахтаря