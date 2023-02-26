"Реал не воспользовался численным преимуществом": Анчелотти назвал факторы, которые помешали победить в дерби Мадрида
Главный тренер Реала Карло Анчелотти подвел итоги матча с Атлетико, завершившимся вничью 1:1.
"Ситуация в Ла Лиге сложная. Она была сложной до игры и стала еще сложнее после нее. Мы собираемся бороться до последнего тура.
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Нам не хватило немного психической свежести, больше физической. Особенно когда мы пропустили и играли в большинстве, и мы потеряли десять минут, чтобы перестроить нашу игру. В первом тайме мы хорошо контролировали мяч, но интенсивность была не высокой. А потом мы не воспользовались многочисленным преимуществом, которое у нас было", – рассказал главный тренер Реала Карло Анчелотти в послематчевом интервью.
Напомним, что Реал сейчас занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 52 очка. "Сливочные" отстают от первого места на 7 баллов.
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