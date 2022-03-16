"Мы не верили, что Россия нападет. Мы планово готовились к сезону. Мы уже приобрели билеты на рейс в Запорожье вечером 25 февраля, откуда должны были ехать на поединок чемпионата с СК Днепр-1. Когда началась война, мы думали только о том, как выбраться из Анталии и попасть в Украину.

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Члены нашей команды все время находились на телефонах и наблюдали за ситуацией. Помню, остались билеты в Будапешт, Бухарест или Прагу. Мы уехали из Турции небольшими группами. Сегодня команда разъехалась. Часть людей находится в Румынии, часть в Польше, Чехии и Венгрии. Некоторые вернулись в Украину и остаются там до сих пор. Я знаю, что владелец Десны – Владимир Левин – сейчас тоже в Украине.

Как клуб мы постоянно были на связи с УПЛ. Мы проводили встречи внутри команды, а также общались онлайн с лицами, принимающими решение. Конечно, наибольшее беспокойство вызвали оставшиеся в Украине семьи. Лишь 24 февраля было принято решение как можно быстрее уехать из Турции и защитить своих близких", – поделился Рябоконь в интервью sport.tvp.pl.

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