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"Мы не в ресторане!": Тухель жестко отреагировал на слова журналиста

25 октября 13:14 311 Читати українською
"Мы не в ресторане!": Тухель жестко отреагировал на слова журналиста
Томас Тухель / соцсети

Главный тренер ПСЖ Тухель поспорил с журналистами после матча 3 тура группового этапа Лиги чемпионов с Наполи (2:2).

"Я уже говорил вам во вторник, что мы не фавориты в матче с Наполи, и вам надо поверить мне, ведь так оно и есть", – цитирует Тухеля Marca.

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После этого один из журналистов спросил: "Но как насчет сотен миллионов евро, которые ви инвестировали ради победы в Лиге чемпионов? Не странно ли говорить после такого, что вы не фавориты?"

"Хорошо, это ваш аргумент. Но немного странное утверждение тоже. Мы не в ресторане! Вы задали мне вопрос, я выразил собственное мнение и вы должны его принять, не так ли?", – ответил Тухель.

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Пари Сен-Жермен - Наполи: Среда 24 октября 2018

Пари Сен-Жермен
Матч окончен
2 : 2
Наполи
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