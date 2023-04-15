"Это тяжело, ведь Брайтон мог забить больше. Это очень хорошая команда, они уже давно работают вместе. Сейчас с тренером, идеями, энергией все очень хорошо. Именно поэтому они там, где они есть, а мы не такие. Надо быстро решать наши проблемы, ведь это не игра Челси.

Асист Мудрика и безумная пушка подопечного Де Дзерби в видеообзоре матча Челси – Брайтон – 1:2

Некоторые наши перемены были вынужденными. У нас должна быть команда, в которой люди изо всех сил пытаются произвести впечатление. Так что мы ни в коем случае не относились к этому легкомысленно. Это моя первая домашняя игра после возвращения, поэтому я бы ни за что так не поступил. Но результат такой... Есть только один выход – работать. Сегодня уровень игры был недостаточно высоким.

Они могли забить больше. Кепа был фантастическим. Конор Галлахер был еще одним, кто отдал каждую каплю индивидуально. Но коллективно, как группа, мы должны принять это. Я в клубе уже девять дней, и мне не нравится то, что я увидел сегодня. Я не собираюсь украсить это однажды.

Мы должны быть очень честными по этому поводу. Когда ты играешь за Челси, ты должен чувствовать гордость за свой клуб. Мы должны сделать больше ко вторнику. Чтобы добиться успеха, нужна новая энергия. Мы не в идеальном состоянии", – цитирует Лэмпарда BBC Sport.

Напомним, Фрэнк провел во главе Челси 3 поединка – 3 поражения, 5 пропущенных и только 1 забитый мяч. Впереди у "синих" ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против Реала.

Челси проиграл Брайтону в домашнем матче АПЛ – Мудрик стал лучшим ассистентом, Де Дзерби уничтожил и Лэмпарда