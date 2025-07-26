"Я доволен, Мы хорошо выглядели в этом товарищеском матче. У нас уже есть свой характер, но все можно улучшить, в том числе и физическую форму.

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Требую ли я от своих игроков большей интенсивности? Сейчас это не нужно; мы только две недели работаем в полную силу. Это был наш первый настоящий матч, и мы играли в сложных условиях; было много фанатов, и болельщики были полны энтузиазма. В этом плане многого желать нельзя, но мы всегда должны стремиться к тому, чтобы как можно меньше ошибаться, когда находимся в штрафной площади.

Остановка мяча, последний пас и удар по воротам имеют решающее значение, и эти вещи меняют ход матча. Когда мы там, нам нужно играть точнее, но мы на правильном пути.

Гол Фергюсона? Сегодня мы не собирались прессинговать вратаря соперника. Они много играли через вратаря, мы – лишь изредка, потому что это может дорого стоить. Фергюсон – прессингующий нападающий и умеет создавать такие ситуации. Если ты отбираешь мяч так высоко, то, очевидно, у тебя есть шанс забить.

Нам нужно изучить манеру игры Фергюсона и использовать его потенциал на полную; в некоторых ситуациях мы могли бы больше на него рассчитывать. Нам нужно привыкнуть давать нападающему играть чуть больше, но это часть того, что я стараюсь учитывать во время матча", – цитирует Гасперини Voce Giallorossa.

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