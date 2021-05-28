"Мы не собираемся извиняться": Лапорта – о возможной дисквалификации Барселоны из Лиги чемпионов
Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал санкции УЕФА против каталонцев из-за создания Суперлиги.
"Я сказал Чеферину, что мы не будем извиняться за наши размышления. Мы не планируем платить штрафы. Если на нас наложат санкции, то мы пойдем в CAS (спортивный арбитражный суд - ред.).
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Мы получили решение суда, которое позволяет нам организовывать турниры. Но после давления и выхода других клубов, этого больше нет. У нас есть право на организацию соревнований, если захотим этого. Мы хотим решить вопрос с УЕФА путем нормального диалога, да, но это является глобальной проблемой.
Они накладывают на нас санкции, мы не собираемся это терпеть. Мы рассчитываем на CАS и обычные суды. Все клубы мира в долгах, а некоторые персоны из мира футбола становятся только богаче", – сказал Жоан Лапорта во время пресс-конференции.
Напомним, в средине апреля 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира – Суперлига. Но проект просуществовал всего два дня – массовые протесты фанатов и угрозы санкциями привели к провалу замысла. Барселона, Реал и Ювентус сих пор не вышли из проекта.
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