"Невероятно. Это была наша 13-я игра в Европе, мы не проиграли ни одной. Нам пришлось отыгрываться на протяжении матча, не могу подобрать слова, чтобы описать то, что ребята сегодня сделали. И даже весь сезон, они никогда меня не подводили.

Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (5:4) – видео голов и обзор финала Лиги Европы

Я горжусь своими игроками и проделанной работой. Это была точно такая игра, как мы думали. Соперник очень силен физически, они используют длинные передачи. Мы должны были контролировать ритм. Также все наши удары по пенальти были хорошими. Мы практиковали это в течение последнего месяца.

Нынешний год начинался сложно. Футболисты верили в то, что они хотят, в то, как мы тренировались. Мы создали командный дух. Каждый приложил максимум усилий, поэтому я не удивлен. Борре был невероятным. Он очень много работал, садился в оборону. У нас была интенсивность в атаке, но Рейнджерс успешно оборонялся. Благо, Борре классно сыграл на ближней штанге.

Думаю ли я уже о Лиге чемпионов? Нет. Я никогда не говорю о будущем, потому что не знаю, что случится в следующие месяцы. Я сказал подопечным, что это был фантастический путь, который не должен заканчиваться в Севилье. Завтра мы приедем домой с трофеем", – приводит слова Гласнера официальный сайт УЕФА.

Добавим, что именно Айнтрахт стал триумфатором Лиги Европы 2021/22. В финальном поединке с Рейнджерс в основное и дополнительное время выявить победителя не удалось, а в серии пенальти сильнее оказались немцы.

Айнтрахт выиграл Лигу Европы, перестреляв Рейнджерс в серии пенальти