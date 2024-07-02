"Прежде всего хочу подчеркнуть, что согласно международным футбольным правилам, мы не обязаны отпускать игроков на Олимпийские Игры. Однако, если посмотреть на ситуацию в целом, то это впервые в истории сборная Украины будет участвовать в Олимпиаде. Мы видим, какое значение имеет это событие для страны, поэтому для нас было важно подойти к этому вопросу с максимальной лояльностью и пониманием.

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Как я уже говорил, для меня как тренера это не совсем идеальная ситуация, ведь я хочу привлекать как можно больше игроков в нашу команду. Но я понимаю, что участие в Олимпийских Играх является важной частью футбола и имеет большое значение для Украины. Поэтому я желаю сборной Украины успехов на Олимпиаде и надеюсь, что игроки смогут достойно представить нашу страну на международной арене", – сказал Пушич для пресс-службы Шахтера.

Напомним, что олимпийская сборная Украины попала в группу с Аргентиной, Марокко и Ираком.

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