"Мы не можем соревноваться с ними", – Гвардиола объяснил, почему Фрэнки де Йонг не стал игроком Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о конкуренции на трансферном рынке.
"Фрэнки де Йонг? Для нас невозможно конкурировать с такими клубами, как Барселона. Здесь речь идет о престиже, удивительной конкуренции и насколько это большой клуб.
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Мы должны быть быстрее конкурентов, умнее и не нервничать. Наши соперники быстрее и умнее, они покупают лучших. Есть много влиятельных клубов, и иногда мы не можем соревноваться с ними.
Трудно купить лучших игроков, особенно по хорошей цене. Это практически невозможно. Может быть, нам нужно больше полагаться на молодых игроков и помогать им развивать свою индивидуальность", – цитирует Гвардиолу ВВС.
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