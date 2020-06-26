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"Мы не можем побеждать постоянно": Гвардиола – о грандиозном отставании от Ливерпуля в АПЛ

13:15 - Читати українською
"Мы не можем побеждать постоянно": Гвардиола – о грандиозном отставании от Ливерпуля в АПЛ
Хосеп Гвардиола / Reuters

Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал досрочное оформление Ливерпулем титула в Премьер-лиге.

36’ Кристиан Пулишич
78’ Виллиан
 
Кевин де Брюйне 55’
Фернандиньо 77’
36’ Кристиан Пулишич
55’ Кевин де Брюйне
77’ Фернандиньо
78’ Виллиан

"Это реальность, что мы настолько позади. В течение всего сезона Ливерпуль был невероятен в своей стабильности. Мы теряли очки на старте, а Ливерпуль не терял.

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К следующему сезону мы должны восстановиться, обрести стабильность и собрать очки там, где потеряли в этом сезоне. Это реальность. Мы опережали Ливерпуль на 25 очков два года назад, теперь они нас обогнали на столько же.

Мы не можем забыть о завоеванных двух титулах. Последние шесть-семь-восемь лет – это невероятный успех нашего клуба. Это значит, что мы должны под другим углом смотреть на вещи, проявить скромность и признаться: "Мы не можем побеждать постоянно". После этого мы должны разобраться в том, что нужно сделать, чтобы избежать в будущем таких ситуаций", – цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Напомним, что "горожане" после поражения от Челси потеряли даже теоретические шансы догнать Ливерпуль в турнирной таблице. Команда Юргена Клоппа стала недосягаемой для Манчестер Сити за 7 туров до финиша.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Челси - Манчестер Сити Хосеп Хосеп Гвардиола Ливерпуль Ливерпуль
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