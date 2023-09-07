"Если он решил, что сейчас время идти дальше, то я очень рад за него. Я тоже недавно, можно сказать, поменял все с ног на голову и очень рад этому.

Динамо было инициатором трансфера Сидорчука в Европу

Мы не молодеем. Чтобы потом не жалеть, что ты ничего не попробовал в своей жизни, надо все пробовать и уже потом делать выводы", – сказал Кривцов в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, многолетний капитан Динамо Сергей Сидорчук накануне покинул "бело-синих" и подписал трехлетний контракт с бельгийским Вестерло.

Обпікся на Динамо, вичерпався в СК Дніпро-1: де випливе Євген Красніков?