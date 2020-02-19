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"Мы не могли помыться, у жены выпадали волосы": капитан Аталанты с ужасом вспомнил выступления в Украине

14:12 304 Читати українською
"Мы не могли помыться, у жены выпадали волосы": капитан Аталанты с ужасом вспомнил выступления в Украине
Малиновский и Гомес "зажигают" в Аталанте / ФК Аталанта

Капитан Аталанты Алехандро Гомес вспомнил период выступлений за харьковский Металлист. Как выяснилось, одноклубник Руслана Малиновского чувствовал себя в Украине не слишком комфортно.

 

Заметим, 32-летний Гомес выступал в составе Металлиста в сезоне 2013/14, после чего перешел в Аталанту, за которую уже провел 220 поединков (53 гола, 59 ассистов).

"Я провел 3 хороших сезона в составе Катании, после чего получил предложения от Атлетико и Интера. Тогда я был в расцвете сил, мне было 25 лет, но эти клубы не имели денег на трансфер. Катания просила за меня 10 млн евро, Интер давал 6. В конце концов, мадридцы за 4 млн подписали Давида Вилью (чемпиона мира и Европы в составе сборной Испании – прим. "Футбол 24).

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Сейчас модно требовать трансфер, ссориться с президентом, бойкотировать тренировки, предсезонную подготовку и так далее. Но тогда я не мог так поступить. Это не мой метод. Даже сейчас, в Аталанте, я бы этого не делал, хотя было много выгодных предложений.

Как раз в то время появился вариант с Металлистом, который пробился в Лигу чемпионов и боролся с Шахтером за чемпионство в Украине. В их составе было немало игроков из Аргентины, и я подумал: "А почему бы и нет? Если не удается переехать в Испанию или перейти в Интер, то можно хотя бы остаться в Европе и заработать приличные деньги".

В конце концов, тот год в Металлисте выдался ужасным. Хотя именно благодаря тому периоду я прошел хорошую жизненную школу. Мы не могли нормально помыться и почистить зубы из-за загрязненной воды, моя жена находилась в сплошной депрессии, у нее даже выпадали волосы. Этот неизвестный мир и война привели к тому, что мысленно я уже завершил карьеру. Впрочем, это позволило мне изрядно закалить характер.

Один-единственный плюс – хорошие финансовые условия, благодаря которым я заработал много денег. В декабре началась война, а я ушел оттуда в сентябре. После этого я вынужден был начать все с нуля в Аталанте, которая тогда была совсем не такой сильной командой, как сейчас", – рассказал Гомес El Pais.

Сегодня, 19 февраля, капитан Аталанты выведет свою команду на первый в истории клуба поединок плей-офф Лиги чемпионов. Матч Аталанта – Валенсия стартует в 19:55.

Аталанта – Валенсия: Малиновский возвращается в Лигу чемпионов, а его команду считают фаворитом

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Аталанта - Валенсия Аталанта Аталанта Италия УПЛ Алехандро Папу Гомес Алехандро Папу Гомес Металлист Металлист
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