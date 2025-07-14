"У меня не было проблем с эмоциями в конце игры. Но это очень стрессовая ситуация для всех нас. Этого будет невозможно избежать. Все были вовлечены в схватку. Это был не самый приятный момент, но это результат напряжения в матче.

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Я видел тренера Челси Энцо Мареску, как он давил на других. Нам пришлось растолкать наших игроков. Не знаю откуда появилась агрессия. Но это ситуация, которой мы все должны избегать. Это само собой разумеется. Я намеревался забрать своих футболистов, чтобы ситуация не ухудшилась.

Мы не лузеры. Лузеров в финалах не бывает. Мы заняли второе место. Лузеры – это те, кто сдается. На таком высоком уровне спорта вообще нет проигравших", – цитирует ESPN заявление тренера ПСЖ Луиса Энрике.

Напомним, что после финального свистка между игроками ПСЖ и Челси возникла небольшая стычка. Луис Энрике попытался оттолкнуть Жоао Педро, однако бразильский нападающий "пенсионеров" схватился за горло и упал, спровоцировав еще больший конфликт между командами.

¡SALTARON CHISPAS ENTRE LUIS ENRIQUE Y JOAO PEDRO! ????



El momento del técnico español con el jugador del Chelsea tras perder la final del Mundial de Clubes @FIFACWC | La final, gratis en https://t.co/OFe1FpBGjK | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/InAjrW0QQE — DAZN España (@DAZN_ES) July 13, 2025

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