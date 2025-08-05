– В конце мая этого года создано новое юридическое лицо – ООО ФК ДНЕПР 1918, имеете ли вы отношение к этому юридическому лицу?

– Да, официально заявляю о том, что конечным бенефициаром и владельцем клуба являюсь именно я.

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– Представьтесь, кто вы?

– Меня зовут Ахметов Антон Михайлович, мне 34 года. Я – днепрянин в пятом поколении, бывший фанат ФК Днепр. Родился и вырос в Днепре. Последние 10 лет занимался IT-направлением.

В 2024 году мобилизовался в Вооруженные Силы Украины и защищаю независимость Украины от нашествия российской орды. До мобилизации проживал во Львове и в Киеве.

– Как начиналась ваша рабочая карьера?

– Я начинал свою карьеру в Приватбанке – обычным сотрудником в отделении, бухгалтером. И, даже имея сейчас определенное состояние – не в гривнах, конечно, – для меня главное было и остается человечность.

Не имеет значения, сколько ты имеешь денег. Важно – какой след ты оставишь после себя. Мы не заберем с собой на тот свет ни богатство, ни состояние. Останется лишь память о тебе. И я иду по жизни с убеждением: быть человеком важнее всего. Некоторые люди, к сожалению, забывают об этом.

– Кто такой Паладич Виталий Андреевич, который является учредителем вновь созданного юридического лица, согласно открытым реестрам?

– Это мое доверенное лицо. В настоящее время я военнослужащий. Согласно законам Украины военнослужащие не могут принимать непосредственное участие в бизнесе. Поэтому во время несения мной службы в ВСУ Виталий является директором и руководителем футбольного клуба. После моей демобилизации состоится юридическая смена владельца с Паладича на меня.

– Есть ли среди инвесторов люди связанные с ФК Днепр и СК Днепр-1?

– Среди инвесторов нет даже пассивного участия бывших акционеров или топ-менеджмента ФК и СК.

– Хотите что-то анонсировать для аудитории?

– Мы не являемся правопреемниками старого клуба – юридически это разные субъекты. Не отвечаем за предыдущих владельцев ни ФК Днепр, ни СК Днепр-1 любых других клубов. Мы отвечаем за себя. Не повторяем историю чьего-то клуба – мы создаем новую. Это новый клуб в Днепре.

– Относительно бюджета – он уже сформирован?

– Да, стартовый бюджет – 3,5 миллиона долларов. Это доходы с IT–сферы, других активов. У нас есть модель, которой я уже делился с вами. Мы будем двигаться согласно ей: каждый днепрянин, по желанию, сможет стать совладельцем клуба. Идея в том, чтобы весь город инвестировал в развитие собственного клуба. Потому что любой клуб должен принадлежать обществу.

– То есть, уже планируется участие в турнирах?

– Относительно участия в любительских лигах – да. Я не люблю много говорить – для меня главное сделать, а потом уже комментировать. Но могу сказать одно: старт – в следующем году. Это 100%, даже 200%. Главная цель – вернуть футбол в родной город и вывести в команду в чемпионы. Я понимаю что это большая инвестиция. Я на это готов, – цитирует Ахметова Sport.ua.

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