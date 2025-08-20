Голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык рассказал о своих ожиданиях от стартового матча плей-офф Лиги конференций против Серветта.

– Дмитрий, для Шахтера играть в Лиге конференций – это в определенной степени новый опыт. Как вы оцениваете турнир и следили ли за ним на протяжении последних лет?

– Знаю, что есть такой турнир. Мы играли в Лиге чемпионов, в Лиге Европы немного, поэтому для нас это новый этап. Это также турнир под эгидой УЕФА, это для нас как еврокубки, поэтому мы не имеем права туда не попасть.

– Какие слабые стороны можете выделить у Серветта?

– Серветт – очень хорошая команда. Смотрели нарезки их предыдущих игр, и могу сказать, что это очень серьезная команда. Мы серьезно настраиваемся и ждем завтра тяжелого противостояния.

– Сейчас ваша команда является большим фаворитом в этой паре. Как на вас влияет то, что от Шахтера такие высокие ожидания в этой Лиге конференций?

– Смотрите, это футбол: мы можем быть фаворитами на бумаге, но нужно выходить и доказывать это на футбольном поле. Потому что там все решается – не на бумаге, – сказал Ризнык на пресс-конференции.

К слову, уже завтра, 21 августа, Шахтер проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА против Серветта. Старт игры запланирован на 21:00 по киевскому времени.

