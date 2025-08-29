Полузащитник Шахтера Олег Очеретько поделился впечатлениями от победы над Серветтом в ответном матче плей-офф квалификации ЛК (2:1).

– Команда прибавила в активности после перерыва. Благодаря чему удалось переломить игру?

– Я думаю, что футболисты, которые вышли на замену, очень нам помогли. Они дали больше возможностей играть в атаку.

– Насколько легче было после первого забитого мяча?

– Не могу сказать, что было легко. Мы играли от себя, от своей структуры и тактики.

– Шахтер пробился в основной этап Лиги конференции. Какие задачи команда ставит перед собой в этом турнире?

– Выиграть все матчи, побеждать. Мы не хотим проигрывать.

– Уже заходил тренер к команде в раздевалку после матча, какие слова говорил?

– Всех поздравил, сказал, что эта победа очень важна для нас эмоционально. И это на самом деле так. Я думаю, что она играет важную эмоциональную роль для нас.

– Олег, к вам подходили врачи. Скажите, с вами все в порядке? Вас заменили в матче, или нет никакого повреждения?

– Нет, все хорошо. Ничего серьезного, просто спазмировались ноги, немного не выдержали, – сказал Очеретько в комментарии Tribuna.

