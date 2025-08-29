"Мы не хотим проигрывать": Очеретько озвучил задачи Шахтера на основной этап Лиги конференций
Полузащитник Шахтера Олег Очеретько поделился впечатлениями от победы над Серветтом в ответном матче плей-офф квалификации ЛК (2:1).
– Команда прибавила в активности после перерыва. Благодаря чему удалось переломить игру?
– Я думаю, что футболисты, которые вышли на замену, очень нам помогли. Они дали больше возможностей играть в атаку.
– Насколько легче было после первого забитого мяча?
– Не могу сказать, что было легко. Мы играли от себя, от своей структуры и тактики.
– Шахтер пробился в основной этап Лиги конференции. Какие задачи команда ставит перед собой в этом турнире?
– Выиграть все матчи, побеждать. Мы не хотим проигрывать.
– Уже заходил тренер к команде в раздевалку после матча, какие слова говорил?
– Всех поздравил, сказал, что эта победа очень важна для нас эмоционально. И это на самом деле так. Я думаю, что она играет важную эмоциональную роль для нас.
– Олег, к вам подходили врачи. Скажите, с вами все в порядке? Вас заменили в матче, или нет никакого повреждения?
– Нет, все хорошо. Ничего серьезного, просто спазмировались ноги, немного не выдержали, – сказал Очеретько в комментарии Tribuna.
