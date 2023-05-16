Главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что хотел бы решить исход противостояния своей команды с Манчестер Сити в ответном полуфинале Лиги чемпионов в основное или дополнительное время.

Перед матчем 34 тура Ла Лиги с Хетафе Анчелотти сказал, что Антонио Рюдигер сыграет в этой встрече в стартовом составе, но немец на поле так и не появился. Перед ответной игрой с Ман Сити итальянский тренер извинился за неточную информацию, заявив, что произошло недоразумение. "Я думал, меня спросили о Родриго, а не о Рюдигере", – сказал Анчелотти.

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Анчелотти был задан вопрос о том, почему в этом сезоне он чаще использует Родриго на правом фланге, а не Вальверде.

"Игра с Вальверде справа помогла нам выиграть Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Но игра с этими тремя форвардами в этом сезоне вывела нас в полуфинал. Я уже знаю стартовый состав, который сыграет завтра.

Гвардиола сказал, что открытая игра подойдёт Ман Сити? В переходных фазах мы действительно сильны и очень опасны. Первый матч не был игрой переходных фаз, и я не думаю, что завтрашняя игра получится такой.

Я знаю, что буду нервничать, думая о Холанде и де Брюйне. Но нам нужно забыть об этом и мыслить позитивно. Нельзя оценивать одного игрока – оценивать нужно команду целиком. Если вы попытаетесь остановить Холанда, важно помнить о де Брюйне, Гюндогане, Родри, Марезе, Бернарду... Мы должны очень хорошо сыграть в обороне. Завтрашняя игра не будет отличаться от первой встречи в Мадриде. Я хочу, чтобы моя команда "читала" отдельные эпизоды матча.

Серия пенальти? Она может случиться, но подготовиться к ней невозможно. Серию пенальти трудно тренировать: на тренировках нет необходимой атмосферы и давления. Мы не думаем об этом. Мы хотим решить все вопросы раньше", – цитирует Анчелотти Managing Madrid.

Матч Манчестер Сити – Реал состоится в среду, 17 мая. Первая встреча в Мадриде завершилась вничью 1:1.

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