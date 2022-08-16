"Шуранов решил свою судьбу сам. Он должен был понимать, что в те годы не мог играть в национальной сборной. Если бы он был в первой команде, то дверь для него была бы открыта.

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Но, видимо, его амбиции были немного другими, и он выбрал эту ситуацию. Поэтому мы должны к этому спокойно относиться. Опять же патриотичность.

Да, ситуация не самая лучшая в нашей стране. Если ты будешь за наш герб биться, мы только рады. Но если ты выбрал другую страну, мы должны переключаться дальше. Мы не должны уговаривать его играть за нашу страну. Игроки в национальной, юношеской, молодежной сборной должны понимать, что они играют за страну", – сказал Ротань в комментарии Football Hub.

Напомним, Эрик Шуранов получал вызовы в сборные Украины разных возрастов – от U-17 до "молодежки". Впрочем, год назад нападающий принял приглашение в сборные Германии и стабильно играет за тамошнюю команду U-21.

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