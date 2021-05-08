"Мы не дети, которым не покупают конфеты в магазине сладостей. Мы несем ответственность за ситуацию, в которой оказались. Никто не будет смотреть матчи Лиги чемпионов в следующем сезоне и плакаты, лежа перед телевизором, если мы не попадем в этот турнир.

Клопп сообщил, как потенциальная потеря Лиги чемпионов повлияет на Ливерпуль

Если у кого-то возникнут проблемы с этим, то, надеюсь, я быстро это пойму и смогу решить ситуацию на раннем этапе. Я почти уверен, что смогу быстро это понять. У нас до сих пор есть шанс на попадание в Лигу чемпионов, и мы должны концентрироваться на этом. Кто-то, конечно, уже думает, что у нас нет шансов, и поэтому мы уже должны списать этот сезон со счетов", – отметил Клопп в комментарии Sky Sports.

Добавим, что Ливерпуль сейчас занимает 7 место в АПЛ с 54 очками в активе и имеет игру в запасе. У четвертого Челси, который занимает последнее место в зоне Лиги чемпионов – 61 пункт.

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