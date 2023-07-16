"Ощущаются тяжелые нагрузки. Команда работает на сто или двести процентов. Команда станет еще лучше. Восстановление после Евро? – Я уже привык к этому ритму, потому что в прошлом году было тоже самое. Я готов тренироваться, доказывать и играть.

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Цели на сезон? – Мы не делаем громких заявлений. Будем идти от игры к игре, но Шахтер был чемпионом и станет сейчас, – сказал Вьюнник в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, в минувшем сезоне Шахтер завоевал золотые медали украинской Премьер-лиги. Перед началом сезона "горняки" сменили тренера - дончан возглавил нидерландский специалист Патрик Ван Леувен.

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