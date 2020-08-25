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"Мы не будем перетягивать канат": Стороженко прокомментировал возможность объединения Металлиста 1925 и Металла

10:45 - Читати українською
"Мы не будем перетягивать канат": Стороженко прокомментировал возможность объединения Металлиста 1925 и Металла
Сергей Стороженко / Фото из открытых источников

Председатель наблюдательного совета Металлиста 1925 Сергей Стороженко поделился мыслями о дальнейшей судьбе харьковских клубов.

"В жизни нет ничего невозможного. Как говорится, было бы желание. Я всегда подчеркивал, что если Александр Владиленович Ярославский захочет заниматься футболом и вкладывать в него деньги, то мы не будем перетягивать канат.

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Мы готовы к тому, чтобы встретить его как нашего товарища, большого друга и человека, достигшего больших успехов в футболе. Если будет желание объединиться, мы никогда не будем против. Пожалуста. Мы готовы к этому", – сказал Стороженко в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, Металлист 1925 в течение прошлого сезона претендовал на повышение в классе, однако, потерпев несколько поражений в последних турах, потерял шанс на выход в УПЛ, заняв в итоге седьмое место турнирной таблицы Первой лиги. К новому сезону команда подходит с новым тренером – вместо Вячеслава Хруслова, который исполнял обязанности после отставки Андрея Демченко, команду возглавил Валерий Кривенцов.

Металл был создан в начале июля – клуб успешно прошел аттестацию и будет выступать во Второй лиге чемпионата Украины под руководством Александра Кучера.

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Первая лига Александр Ярославский Сергей Стороженко Металлист 1925 Металлист 1925 Металл
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