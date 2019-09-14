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Мы не будем парковать автобус в матче против Манчестер Сити, – тренер Норвича

14:32 15 Читати українською
Мы не будем парковать автобус в матче против Манчестер Сити, – тренер Норвича
Даниэль Фарке / Getty Images

Наставник новичка АПЛ Даниэль Фарке поделился своими ожиданиями на матч против действующего чемпиона.

 

"Манчестер Сити – исключительная команда, они особенные. Если вы просто попробуете припарковать автобус, у вас нет шансов.

Важно, чтобы были отрезки в матче, когда мы контролируем мяч. Нам нужно добиться успеха в защитной линии и быть дисциплинированными. Также важно сыграть в нашем стиле и постараться доминировать во владении мячом.

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Даже если бы я захотел, не могу припарковать автобус, потому что у меня больше нет защитников. Нам придется сконцентрироваться на наших качествах. Сегодня больше ребят было у физиотерапевтов, чем на тренировочном поле. Это сложная ситуация для нас.

Мы играем с одной из лучших команд в мире, если не с лучшей, и, как новичок Премьер-лиги, мы должны проявить себя с лучшей стороны", – приводит слова Фарке Sky Sports.

Напомним, Норвич будет принимать Манчестер Сити в рамках пятого тура АПЛ. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

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Англия Даниэль Фарке Даниэль Фарке Норвич - Манчестер Сити Норвич Норвич
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