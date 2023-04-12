"Фрэнк Лэмпард рассказал нам, как он выиграл Лигу чемпионов в 2012 году, когда команда имела сложный период. Мы не боимся Реала. Мы знаем, что Мадрид – большой клуб с невероятной историей. Но мы верим в свой план, верим в то, что сможем сделать завтра. Есть уважение к сопернику, потому что это футбол, потому что мы знаем, насколько они сильны.

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Кризис? Наши игроки сильны ментально, а команда дружна. Наше настроение непреклонно. Мы знаем историю, знаем, что играть на Бернабеу сложно, но я рад быть здесь. В Мадриде случались разные потрясающие вещи. Мы постараемся сдержать Реал с помощью наших защитников, постараемся провести образцовый матч", – рассказал Фернандес сайту УЕФА.

Напомним, что матч между мадридским Реалом и Челси состоится в среду, 12 апреля. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

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