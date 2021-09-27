"Завтра нам предстоит сыграть с очень сильным клубом. Для нас это большая честь. Мы очень хотим завтра выйти на этот прекрасный стадион и показать хорошую игру. Противостоять нам будет сильнейший соперник. Все ребята готовы к этому. Мы прошли очень долгий путь, чтобы завтра сыграть с Реалом на Сантьяго Бернабеу.

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Самое важное – мы не должны бояться. Уважать – да, но бояться нам не нужно. Мы должны выйти и сыграть как можно лучше как в обороне, так и в атаке. Понятно, что любая команда думает о победе, мы в том числе, но мы понимаем силу Реала. Прежде всего хотим достойно выглядеть. А как оно будет – пусть нас рассудит футбольное поле.

Мы довольно неплохо изучили Реал, посмотрели довольно много игр. У них очень много хороших футболистов, топ-игроков. Мы очень уважаем этих футболистов, но не боимся их", – цитирует Вернидуба Sport24.

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