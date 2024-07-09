"Франция – это, если не лучшая, то одна из двух лучших сборных мира. Они доказали свой класс за последние несколько лет.

"Отношение к нему абсолютно несправедливое": де ла Фуэнте – о Морате, Мбаппе и о главной цели на полуфинал Евро-2024

Это очень физически сильная команда, образцовая. Они хороши на контратаках, хороши с мячом... У этой сборной много талантов.

Мы не боимся. Мы здесь, чтобы выиграть титул. Не витаем в облаках и понимаем, что надо сделать против такого соперника, и именно так и собираемся сыграть.

Думаю, у нас достаточно игроков, которые могут выйти в обороне и провести прекрасный матч. Но решение за тренером", – цитирует официальный сайт УЕФА Родри.

Напомним, что сборная Испании имеет проблемы в линии защиты. Карвахаль и Ле Норманн пропустят матч против Франции, который запланирован на 9 июля, из-за перебора желтых карточек.

Испания – Франция: анонс полуфинала Евро-2024