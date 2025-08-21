Форвард Полесья Александр Филиппов рассказал о своих ожиданиях перед первым матчем плей-офф Лиги конференций против Фиорентины.

– Чувствуете ли вы, что команда уже стала намного увереннее и готова к матчу с клубом такого уровня, как Фиорентина?

– Мы прекрасно понимаем, что это топ-команда из Италии. Конечно, будет мотивация, дисциплина, максимальная отдача на поле. Но мы не боимся. Будем играть для наших болельщиков и с нашими болельщиками, которые приедут поддержать. Отдадим все силы, чтобы одержать победу.

Полесье – Фиорентина: где смотреть матч команды Ротаня в плей-офф Лиги конференций

– Какие качества итальянского футбола вас больше всего поражают или даже немного пугают?

– Прежде всего – дисциплина и порядок в защите. Итальянские команды известны этим: защитники и полузащитники оставляют очень мало пространства. Они играют жестко. Но мы тщательно разобрали соперника, поэтому, думаю, подготовка у нас хорошая.

– А кто ваш любимый игрок Фиорентины разных лет?

– Как такового кумира именно из Фиорентины у меня нет. Но могу отметить многих атакующих игроков, которые выступали в Серии А: Кина, Джеко, Гудмундссона. У Фиорентины сейчас тоже есть квалифицированные игроки, а также голкипер мирового класса – де Хеа. Поэтому соперник будет очень интересным, – сказал Филиппов для Sport-Express.ua.

К слову, уже в четверг, 21 августа, житомирское Полесье сыграет первый матч против итальянской Фиорентины за право попасть в основной этап Лиги конференций. Стартовый свисток матча прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

