"Мы "нажрались", как дикие свиньи": Кополовец вспомнил свой 25-й день рождения на сборах с Карпатами

Бывший хавбек Карпат Михаил Кополовец поделился воспоминаниями о лучших моментах во львовском клубе.

"Лучшие моменты были в Турции на сборах, когда два выходных. Там нереально крутые моменты. Например, у меня на дне рождения, когда праздновали 25 лет в Турции. У нас было несколько удачных матчей, хорошо сыграли, выиграли. Кононов дал нам один день выходной.

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Я так напился, что на следующий день вообще не мог тренироваться. Ко мне Кононов заходит, спрашивает, буду ли я тренироваться. А я реально пьяный "в драбадан". У меня номер – разбит. В номере вся команда. Вот это был коллектив! Мы "нажрались", как дикие свиньи. В номере турецкие семечки, стаканы, виски, кто где спит. Приходит горничная, увидела, что там происходит. А там торты по всему ковролину, шторы сорваны, замки сломаны, кто-то в ванне спал.

Я ей 20 долларов дал, чтобы убрала. А там номер был двухэтажный. Она смотрит на моих 20 долларов и приводит управляющего. Меня вечером вызывают на рецепцию и дают счет на 800 евро. Я не переживал, тогда деньги были. А у меня как раз строительство дома шло. Говорю: "Давай, заворачивай ковролин, шторы, все едет на Ужгород". В итоге дал где-то 100 долларов, они убрали", – сказал Кополовец в интервью телеканалу НТА.

Напомним, Михаил выступал за Карпаты с 2007 по 2015 годы.

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