"Никто не мог вообразить, с каким серьезным медицинским, социальным и экономическим кризисом мы столкнемся. COVID-19 радикально и болезненно изменил нашу жизнь. Пандемия поражает все человечество, но именно в период кризиса и в эти драматические моменты решающее значение оказывает единство людей и сила нашего клуба.

Атлетико готовит новый контракт для Симеоне, – Marca

Прежде всего, я считаю, что мы должны выделить нашу исключительную команду. В прошлом сезоне нам удалось достичь четвертьфинала Лиги чемпионов и обеспечить себе участие в следующем турнире. Мы достигаем свои цели и обеспечиваем стабильность для дальнейшего роста. Несмотря на то, что пандемия разрушила экономические прогнозы во всех секторах, мы сохранили очень конкурентоспособную команду. Считаю, что эти усилия будут вознаграждены в конце сезона. Мы соревнуемся на высоком уровне во всех соревнованиях благодаря внутренней конкуренции и качествам наших игроков, но в декабре неправильно делать оценки. Они будут, когда закончится сезон. А пока мы готовимся к каждой игре как к финалу.

Симеоне – легенда нашего клуба. Как игрок, он отдал все для "красно-белых" цветов, и теперь, став тренером, вывел команду в европейскую элиту. Мы живем и наслаждаемся самым ярким десятилетием в истории клуба", – цитирует Серезо AS.

К слову, Атлетико лидирует в Ла Лиге, опережая Реал по дополнительным показателям. В Лиге чемпионов команду ждет противостояние с Челси в 1/8 финала.

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