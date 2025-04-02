"Мы находимся в дисбалансе, скажем так. Продали опытных футболистов, купили молодых.

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Сложное время, но нам нужно вместе пройти через это. Я уверен, что у нас на бумаге сумасшедший потенциал. Нам нужно сделать лучше бразильцев, которым меньше 22 лет", – сказал Срна для пресс-службы Шахтера.

К слову, сейчас Шахтер переживает не лучшие времена. Команда отстает от лидера – Динамо на 10 баллов в турнирной таблице УПЛ, а также впереди "горняков" находится Александрия с 50 баллами. Шахтер пока третий, имея 44 очка и матч в запасе.

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