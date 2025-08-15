"Если продолжать копать, копать и еще раз копать, то однажды найдешь золото. Этому меня учили всю жизнь. В сумме мы набрали больше всех очков за последние три сезона, чем любая другая команда в АПЛ. Это говорит о нашей стабильности. Теперь нужно добиться того же – только за один сезон.

Подписание Дёкереша? Я очень рад, что теперь он с нами. Он будет иметь большое влияние на команду. Его адаптация проходит очень хорошо. Большое количество форвардов приходят в АПЛ из других чемпионатов и становятся успешными. Наша задача – создать для него правильные условия, чтобы он стал успешным с нами", – цитирует Артету ВВС.

В прошлом сезоне Арсенал проиграл гонку Ливерпулю, набрав на 10 очков меньше.

