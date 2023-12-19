"В первой половине сезона осталось еще две игры. Мы на уровне Реала, Барсы, Атлетико, команд, которые выигрывали чемпионаты. Игроки творят историю, и сегодня мы минимизировали преимущества наших оппонентов. Мы очень хорошо понимали, что нам нужно, и уровень моих игроков очень высок.

Дубль Довбика в видеообзоре матча Жирона – Алавес – 3:0

Мы думаем только о Бетисе, который будет очень сложным соперником. На сегодня мы на первом месте благодаря собственным заслугам, Мадрид играет очень хорошо, а Барса и Атлетико возьмут много очков. Наш чемпионат – это игра за игрой, и когда мы дойдем до 30-го тура, мы увидим, куда мы сможем добраться.

Похвала от Луиса Гарсии? Я благодарю его за его слова. Я очень уважаю Алавес, им трудно забить. Они имели несколько моментов при счете 3:0, но мы их очень хорошо контролировали. Мы должны заслужить право бороться за чемпионство в 30-м туре, наши соперники борются за него уже сегодня.

Все игроки вовлечены в дело, они всегда рядом, даже когда их нет на поле. Я скучаю по Арнау, Валери, Порту, Пабло Торре. Нам нужны все игроки, но те, что играли, играли очень хорошо.

Лига чемпионов? Я получаю много информации, и именно поэтому на днях я говорил о новом измерении. Сейчас находимся в моменте фокусировки, но команда показывает, что это не мешает им. Мы победили Барсу, нас много хвалили, и, возможно, мы могли бы потерять фокус, но менталитет был хорошим, и это дает мне надежду.

Надо хорошо подготовиться к игре с Бетисом и будем использовать видео. Победа дает нам энергию, а победа в первой игре за неделю дает нам воздух", – цитирует Мичела Marca.

Напомним, что команда Довбика и Цыганкова находится на первом месте в турнирной таблице с 44 очками. Жирона опережает Реал на два пункта. В 18-м туре команда Мичела сыграет против Бетиса.

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