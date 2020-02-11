"Мы на связи с Реалом", – Лунин отреагировал на слухи о возвращении в Мадрид

Вратарь Овьедо Андрей Лунин признался, что пока ему не известны планы Реала относительно его будущего.

"Не знаю, почему не играл в Леганесе. Надо спросить у тренера. Я работал, чтобы играть. Для меня было сложно не играть ни в Леганесе, ни в Вальядолиде, я хотел продолжать расти.

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Ничего не знаю о Реале в следующем сезоне. Мы на связи с клубом, но я ничего не знаю", – цитирует Лунина El Espanol.

Напомним, 21-летний украинский голкипер, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, пока выступает в Сегунде за Овьедо. По информации испанских СМИ, после нескольких удачных матчей в составе команды из Астурии Лунин поразил руководство Реала, которое планирует вернуть его в Мадрид после завершения текущего сезона.

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