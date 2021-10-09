Форвард ПСЖ Лионель Месси заявил, что для триумфа в самом престижном турнире Европы его команде надо еще немного поработать.

"Здесь все мечтают об этом. Клуб работал над достижением этой цели в течение нескольких лет и в последнее время был близок к этому. Я бы хотел снова выиграть Лигу чемпионов, как я и говорил во время выступлений за Барсу.

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Это очень хороший турнир, в нем очень сложно победить, но я думаю, что у этой группы игроков есть возможность взять этот титул. Это правда, что ПСЖ в центре внимания, но есть и другие очень сильные команды, такие как Челси, оба Манчестера, Реал, Интер, Бавария. Все это замечательные команды.

У ПСЖ индивидуально сильные игроки, но нам все еще нужно хорошо узнать друг друга, чтобы сформировать команду. Чтобы выигрывать значимые титулы, нужно играть сплоченно. Поэтому я говорю, что мы на шаг отстаем от этих клубов – у них больше опыта, чем у нас", – цитирует Лионеля Marca со ссылкой на France Football.

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Напомним, парижане оказались в квартете А вместе с Брюгге, Манчестер Сити и РБ Лейпциг. После двух туров ЛЧ сезона 2021/22 Месси и Ко идут первыми.

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