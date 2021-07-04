"Хотелось бы прежде всего поблагодарить болельщиков, которые были сегодня на стадионе, а также тем, которые поддерживали нас на протяжении турнира. Мы знали, что по всей Украине были организованы фан-зоны, хотели порадовать людей, которые туда пришли, но, к сожалению, не удалось. Несмотря на это, мы пытались играть в свой футбол, значит, мы на правильном пути.

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Моя оценка игры? Я не должен оценивать свою игру, для этого есть эксперты и тренерский штаб. Мне нужно просто выходить на поле и выполнять свою работу", – цитирует Яремчука официальный сайт УАФ.

Добавим, что форвард Гента провел на Евро 5 матчей, в которых отметился 2 голами и одним ассистом.

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