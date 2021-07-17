"Динамо – любимый клуб, всех рад видеть, соскучился за всеми. Опять начинаем работать и ставить перед собой все те же цели – все выиграть в новом сезоне. Когда возвращаешься к своему любимому делу, это всегда приносит удовольствие. Сборы – это такая часть работы, когда надо потерпеть. Но, в целом, все проходит удачно.

Динамо определилось с транслятором матчей УПЛ на сезон 2021/22, – источник

Сколько нужно времени, чтобы вернуться к работе с общей группой? Мы не так много пропустили, думаю, достаточно пару дней тяжелых тренировок, чтобы втянуться и сейчас уже команда проводит поединки. Через игры мы наберем форму быстрее.

У нас молодая команда с талантливыми футболистами, правильным тренерским штабом, который может раскрыть потенциал игроков. Прогресс каждого футболиста с каждым годом может увеличиваться и увеличиваться, поэтому, думаю, мы на правильном пути и все у команды получится. Мы готовимся к Лиге чемпионов и, соответственно, нужно играть с сильными командами, чтобы прогрессировать и подготовиться должным образом, выступить достойно в Лиге чемпионов.

Эмоции от Евро-2020? Скажу, что я рад за страну, людям это принесло огромную радость, каждый болел и переживал. В целом, для Украины, это достижение. Но это планка, которую надо ставить выше и выше. Дай бог, наши футболисты, новое поколение будет прогрессировать, и в последующих чемпионатах, возможно, еще удачнее выступим", – цитирует Цыганкова офіційний сайт Динамо.

К слову, Виктор провел 34 матча в составе киевлян в прошлом сезоне, записав в свой актив 15 голов и 9 ассистов.

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