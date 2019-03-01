"Мы на пороге формирования нового Шахтера", – Палкин оценил трансферную кампанию "горняков"

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин считает, что донецкий клуб движется в правильном направлении.

"Прежде всего хочу сказать, что в последнее время из команды ушло немало лидеров. Сегодня мы на пороге формирования нового, обновленного Шахтера. Мы провели замечательную, качественную трансферную политику, а главное – не отступили от своей философии делать ставку на молодых.

Шахтер объявил о подписании Тете

Майкон, Фернандо, Маркос Антонио, Сиприано, Додо, Тете. Многие специалисты сегодня говорят, что, по большому счету, это будущее сборной Бразилии. Хочу отметить и украинский: Мудрик в своей возрастной категории является лучшим, Сикан перспективный нападающий. Плюс огромные надежды мы возлагаем на Соломона. Все эти ребята очень талантливые, профессиональные и перспективные.

Они – Шахтер через два-три года. Повторюсь, мы не отступаем от своей стратегии. Верим, что выбранная нами более 15 лет назад философия будет давать свои плоды", – цитирует Палкина пресс-служба "горняков".

"Раніше мені казали, що граю, як Мессі". Манор Соломон – про армію Ізраїлю та вибір на користь Шахтаря, а не Ман Сіті