"Мы могли забивать больше одного гола. Два, три и даже больше. Мы знаем, что Интер имеет классных игроков в атаке. Мы всегда помнили об этой угрозе, но сами атаковали опаснее и создавали моменты. Знаю, что тяжело играть на выезде против Интера. Но не думаю, что стоит выходить на поле с мыслью о поражении, с заботами о травмированных и выбывших игроках. В Милане мы будем иметь шансы.

Ассист Тюрама пяткой и гол Мюллера в видеообзоре матча Бавария – Интер – 1:2

Мы проиграли, и я могу говорить только о том, что видел и что чувствовал. Мне казалось, что мы сможем забить. Не казалось, что атаки бесполезны. Мы создавали моменты вплоть до конца, но итоговый счет не всегда справедлив.

По сути, позади лишь первый тайм. И никто не уходит на перерыв при счете 1:2 со словами: "Все, я сдаюсь, расходимся по домам". Мы верим в победу в Милане", – приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

Напомним, Интер вырвал победу над Баварией (2:1) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов 2024/25. Ответный матч состоится 16 апреля, начало в 22:00.

Интер прибил Баварию после героического гола Мюллера в Лиге чемпионов – фееричная развязка