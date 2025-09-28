Защитник ПСЖ Илья Забарный высказался после игры с Осером (2:0) в шестом туре Лиги 1, в которой забил гол.

"Важно двигаться вперед. Я очень счастлив, что забил свой первый гол на Парк де Пренс. Мы должны и дальше держаться наших целей, Сегодня мы это показали.

Дебютный гол Забарного в видеообзоре матча ПСЖ – Осер – 2:0

"Золотой мяч" Дембеле? Для Усмана это невероятно, и он заслуживает этого на 100%. Это очень приятные ощущения для нас. Травмы случаются. У нас очень сильная команда, каждый может помочь. Я считаю, что мы – лучшая команда в мире.

Мой гол? Это был со стандарта. Каждый раз, когда мы имеем стандартное положение, это шанс помочь команде и забить – и именно это я сделал. На самом деле все было довольно просто: был пас от Вити (Витинья, прим.), я увидел мяч и понял, что должен забивать.

Я думаю, что хорошо возвращаться к игре, достойной лидера. Мы сегодня показали отличный футбол. Есть еще вещи, которые надо улучшить, но важно, что мы сохранили свои ворота сухими, и теперь движемся дальше", – цитирует Забарного RMC Sport.

Напомним, что Илья Забарный забил свой дебютный гол в матче против Осера. ПСЖ на данный момент возглавляет турнирную таблицу с 15 баллами.

ПСЖ разбил Осер – Забарный забил гол-шедевр и извинился, украинец запугивает Барселону, новые потери, 2 дебютанта перед ЛЧ