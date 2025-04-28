"Спасибо ребятам. Повторял команде, что неудачи случаются, главное – это настрой на игру. Мы старались, потому что проиграли четыре предыдущие игры и хотели порадовать болельщиков, ради которых мы и играем. Сегодня команда вышла на матч как на последний бой.

Ворскла официально отзаявила звездного легионера, который стремился поскорее покинуть Украину

Мы и в предыдущих матчах неплохо играли. Просто не везло. Сегодня же удача была на нашей стороне. Но мы лишь оттолкнулись от дна.

Нервозность на старте? Когда ты в зоне вылета, каждая ошибка может стать роковой. Отсюда и нервы. У нас такое уже было: играли хорошо, ошиблись и проиграли.

Самое главное сейчас – выигрывать в заключительных четырех поединках, чтобы остаться в УПЛ. Для нас сейчас нет разницы, с кем играть. А после сегодняшнего поединка мы уже в лучшем настроении будем готовиться к следующему туру", – сказал Максимов на пресс-конференции.

Ворскла разгромила Верес, улучшив шансы в борьбе за выживание – три перекладины, Исенко оформил ассист на чудо-гол