"Мы клуб маленький, но гордый": тренер дебютанта УПЛ рассказал, какую роль сыграла воздушная тревога в первой победе
Ассистент главного тренера Полтавы Игорь Тимченко поделился эмоциями после дебютной победы команды на уровне УПЛ над Вересом (1:0).
"Играли с очень хорошей командой. Верес много сезонов демонстрирует хорошие результаты. Конечно, нам было непросто сегодня. Мы не очень удачно начали этот матч, а второй тайм был очень напряженным. Считаю, мы заслуженно победили.
Очень приятно, что болельщики из Кропивницкого пришли поддержать нашу команду. Так сложилось, что в Полтаве нас не захотели видеть, а в Кропивницком нам подставили плечо. Поэтому мы очень благодарны.
Пауза на воздушную тревогу пошла нам на пользу. У нас нет на данный момент нужной глубины состава. Верес освежил игру заменами. У них есть возможность брать футболистов на высокие зарплаты, даже покупать их за деньги. У нас такой возможности нет. Мы клуб маленький, но гордый. Мы делаем ставку на молодежь. И молодежи нужно время.
Насчет качества газона – я с тех времен, когда играли на снегу, на песке и на таких полях, где сейчас бы современные футболисты и не вышли играть. Поэтому, как по мне, газон сегодня был нормального качества. Он не был очень хорошего уровня, он не был очень плохой. Среднего качества. Две команды были в равных условиях. Поэтому, жаловаться на газон я бы не стал", – цитирует Тимченко официальный сайт Вереса.
