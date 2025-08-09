"Играли с очень хорошей командой. Верес много сезонов демонстрирует хорошие результаты. Конечно, нам было непросто сегодня. Мы не очень удачно начали этот матч, а второй тайм был очень напряженным. Считаю, мы заслуженно победили.

Победа дебютанта УПЛ в видеообзоре матча Полтава – Верес – 1:0

Очень приятно, что болельщики из Кропивницкого пришли поддержать нашу команду. Так сложилось, что в Полтаве нас не захотели видеть, а в Кропивницком нам подставили плечо. Поэтому мы очень благодарны.

Пауза на воздушную тревогу пошла нам на пользу. У нас нет на данный момент нужной глубины состава. Верес освежил игру заменами. У них есть возможность брать футболистов на высокие зарплаты, даже покупать их за деньги. У нас такой возможности нет. Мы клуб маленький, но гордый. Мы делаем ставку на молодежь. И молодежи нужно время.

Насчет качества газона – я с тех времен, когда играли на снегу, на песке и на таких полях, где сейчас бы современные футболисты и не вышли играть. Поэтому, как по мне, газон сегодня был нормального качества. Он не был очень хорошего уровня, он не был очень плохой. Среднего качества. Две команды были в равных условиях. Поэтому, жаловаться на газон я бы не стал", – цитирует Тимченко официальный сайт Вереса.

Полтава одержала дебютную победу в УПЛ, переиграв Верес в ярком матче