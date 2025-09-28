"Я чувствую себя хорошо. Мы выиграли два матча, один из которых был особенным – дерби, так что в раздевалке хорошая атмосфера. Да, я улучшил свою физическую форму, как сказал тренер в интервью, так что я счастлив. Теперь нам нужно продемонстрировать прогресс на поле.

Довбик забил свой первый гол в сезоне за Рому – ВИДЕО

Мы как в университете, и тренер – наш профессор. Мы все должны его слушаться; все хотят делать то, что он говорит. Теперь нам нужно улучшить наши атакующие действия. У нас надежная оборона, но теперь нам нужно улучшить свои атакующие действия. Мы очень голодны, наши нападающие очень голодны", – сказал Довбик в интервью DAZN.

Напомним, Рома победила Верону со счетом 2:0, а Довбик забил уже на 7-й минуте.

Довбик голом принес Роме победу в дебютном матче в основе при Гасперини – фатальное невезение соперника