"Мы это запомним": Абрахам "угрожает" Шахтеру – ему не понравилось поведение "горняков" после матча
Форвард Бешикташа Тамми Абрахам прокомментировал поражение своей команды в матче с Шахтером (2:4).
"Мы провели тяжелый матч. Шахтер – хорошая команда. Они раньше начали сезон и были в лучшей форме, чем мы. Для нас этот матч стал хорошим испытанием.
"На дистанции мы оказались физически сильнее и выносливее": Алиссон раскрыл секрет успеха Шахтера против Бешикташа
После финального свистка игроки Шахтера праздновали так, будто уже решили судьбу всего противостояния. Я скажу так: у меня большой опыт в футболе. Мы запомним их празднование и посмотрим, что случится на следующей неделе", – цитирует Абрахама Fanatik.
Шахтер уверенно разбил Бешикташ в квалификации ЛЕ – бразильцы забили четыре гола на выезде
Лучшие казино
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры.
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры.
Бонус не безвозмездный и предусматривает внесение ставки
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter