"Мы провели тяжелый матч. Шахтер – хорошая команда. Они раньше начали сезон и были в лучшей форме, чем мы. Для нас этот матч стал хорошим испытанием.

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После финального свистка игроки Шахтера праздновали так, будто уже решили судьбу всего противостояния. Я скажу так: у меня большой опыт в футболе. Мы запомним их празднование и посмотрим, что случится на следующей неделе", – цитирует Абрахама Fanatik.

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