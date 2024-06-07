Нападающий Интер Майами Лионель Месси признался, что до сих пор состоит вместе с Луисом Суаресом и Неймаром в одной группе в WhatsApp.

"Воссоединить трио MSN в Интере? Сейчас это сложно, Неймар в Саудовской Аравии. Кажется, у него остался год по контракту. У него был трудный год, он долго был травмирован, из-за чего пропустил много матчей в чемпионате Саудовской Аравии и пропустит Копа Америка.

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Так что сейчас это сложно. Потом не знаю, жизнь непредсказуема, может произойти всё что угодно. На данный момент это невозможно, но вообще мы обсуждали такое развитие событий. Он прекрасно говорит по-испански. Мы много общаемся, у нас даже есть общая группа в WhatsApp", – цитирует Месси ESPN.

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