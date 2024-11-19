"У нас есть президент УАФ, пусть думает, что делать дальше. Мое мнение – Тимощуку уже ничего не поможет, но я это решение Лозанны не приветствую. Он не заслуживает ничего! Даже того, чтобы о его фамилии у нас вспоминали.

Тимощук выиграл дело против УАФ в Лозанне

Тимощук в Украину уже не приедет. Он обосранное, сцыкливое чучело. А если даже приедет, то вы знаете, что с ним сделает народ, в частности и я. Мы его на части разорвем! Я уверен, что это обосранное чучело никогда в жизни сюда не приедет", – сказал Алиев в комментарии Sport-Express.

Напомним, накануне спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию Тимощука, который требовал снять санкции, наложенные на него УАФ.

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