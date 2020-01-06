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"Мы являемся свидетелями игры одной из лучших команд в истории АПЛ", – Оуэн оценил выступления Ливерпуля в этом сезоне

6 января 08:00 190 Читати українською
"Мы являемся свидетелями игры одной из лучших команд в истории АПЛ", – Оуэн оценил выступления Ливерпуля в этом сезоне
Майкл Оуэн / Sky Sports

Бывший нападающий Ливерпуля и сборной Англии Майкл Оуэн оценил выступления команды Юргена Клоппа в текущем сезоне.

"Еще несколько лет назад были сомнения в Ливерпуле, ему сложно было удерживать лидерство в счете, он выглядел уязвимым в концовках матчей, терял много очков, имея преимущество в два-три гола по ходу матча. Помню несколько таких примеров в Лиге чемпионов.

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В этом году их игра – сенсация. У них есть разнообразие в способах игры, они могут забивать с любой части поля, прекрасно работают на флангах и активно используют крайних защитников. У них есть абсолютно все.

Мы являемся свидетелями игры одной из лучших команд Премьер-лиги в истории, несомненно, если не лучшей. Единственное, что им сейчас нужно сделать, это выиграть трофей и, вероятно, выиграть его несколько раз. Команда уже долгое время играет невероятно, и ей нужно лишь выиграть этот трофей", – цитирует Оуэна Liverpool Echo.

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