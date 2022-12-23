"Продолжаем двигаться вперед с идеей проведения чемпионата мира по футболу. Мы могли бы это сделать за несколько месяцев, но с тем временем и серьезностью, с которой мы работаем, мы являемся сильными кандидатами.

Когда объявят место проведения ЧМ-2030 – Украина среди кандидатов

Мы до сих пор единственная спортивная федерация, у которой нет финансовой помощи от Высшего спортивного совета, но эта сумма в размере 7,5 миллионов евро нам очень помогла бы. Мы постараемся подписать соглашение", – поделился Рубиалес на Ассамблее Испанской федерации футбола.

Как известно, на проведение чемпионата мира-2030 претендует и Украина, которая в октябре 2022 присоединилась к заявке Испании и Португалии. Конкурентами являются совместные заявки Египта, Греции и Саудовской Аравии, а также Аргентины, Чили, Парагвая и Уругвая.

Місце для Шевченка, крах піренейців і захисника кривавого режиму: 10 тренерів, які залишилися без роботи після ЧС-2022