"В начале сезона мы и понятия не имели, чего добьемся. Мы выиграли два титула, и предстоящие недели будут очень важны. Я хочу, чтобы моя команда знала об этом и наслаждалась этим. Я хочу, чтобы все видели, как хорошо мы играли, и я хочу, чтобы все собой гордились. Мы хотим получать удовольствие от игры. Я очень счастлив; это замечательно, что я могу тренировать эту команду.

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Стандарты Интера? Мы должны защищаться намного лучше, и мы изменим некоторые вещи. Это все, что я могу сказать.

В прошлую среду Интер реализовал все свои возможности, это было невероятно. Завтра нам всем придется поработать над обороной и перекрытием пространств

Участие Левандовски? Я говорил с ним вчера. Он восстанавливается лучше, чем мы ожидали. Он будет готов выйти на замену. Ламин Ямаль? Для меня важна команда. Это правда, что есть исключительные игроки, а Ламин – гений. Он помог нам в среду, и было здорово его видеть, но он всегда должен доказывать свою состоятельность. Мы хотим выйти в финал и надеемся, что все будут в лучшей форме.

Я не хочу давить на своих игроков; они должны получать удовольствие", – цитирует Флика Marca.

Матч Интер – Барселона состоится во вторник, 6 мая. Первая встреча завершилась вничью 3:3.

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