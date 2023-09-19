"Когда мы демонстрируем максимальную эффективность, можем конкурировать с кем угодно, а если немного снизим свой менталитет, соперник значительно превзойдет нас. Это три очень ценных очка с великолепным первым таймом и вторым, где допустили немало ошибок.

Ассист Довбика и гол Цыганкова в видеообзоре матча Гранада – Жирона – 2:4

В первой половине мы играли в лучший футбол, который я видел в Жироне с тех пор, как я здесь. Мы создали много голевых ситуаций. Люди заслуживают того, чтобы быть счастливыми, иметь эйфорию, но нам нужно продолжать совершенствоваться и работать.

Относительно второго тайма, Гранада создавала моменты. Мы не можем играть, глядя на счет, должны всегда быть на 100%. Когда заигрываете со временем, оно оборачивается против вас.

Нам нужно много смирения, много работы и очень хороший менталитет. Я очень доволен повседневной жизнью, и именно это отмечает мои чувства. Мы можем выиграть или проиграть, но мы команда, которая собирается конкурировать", – подытожил наставник каталонцев на пресс-конференции.

Напомним, что оба украинца вышли в стартовом составе Жироны. Виктор Цыганков открыл счет в матче, а Артем Довбик ассистировал, когда Лопес забивал третий мяч в ворота Гранады.

Сейчас Жирона находится на третьей строчке, имея в своем активе 13 баллов. От Реала, который занимает первое место, команда украинцев отстает на два пункта. В следующем туре подопечные Мичела сыграют с Мальоркой.

Жирона победила Гранаду в матче с 6 голами – шедевр Цыганкова и ассист Довбика стали ключевыми во встрече